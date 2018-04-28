سعفان: تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم، على مرحلتين، مايو المقبل، وذلك بعد 12 عاما من آخر انتخابات أجريت في 2006.

وأضاف سعفان، في تصريحات صحفية له، أنه بعد الانتخابات ستعمل كافة المنظمات النقابية، بعد توفيق أوضاعها، بمظلة تشريعية واحدة، كما ستجرى في نفس الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار وزير القوى العاملة إلى، أنه من نتائج هذا الجهد أيضا دخول مصر في برنامج "العمل الأفضل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ما أسهم في عدم إدراج اسم مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وتلقى وزير القوى العاملة خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية، مرفقا به القائمة الأولية التي سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن مصر ليست مدرجه علي القائمة الطويلة التي يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.