تسجيل الدخول

الوطن

سعفان: تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

منذ 47 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم، على مرحلتين، مايو المقبل، وذلك بعد 12 عاما من آخر انتخابات أجريت في 2006.

وأضاف سعفان، في تصريحات صحفية له، أنه بعد الانتخابات ستعمل كافة المنظمات النقابية، بعد توفيق أوضاعها، بمظلة تشريعية واحدة، كما ستجرى في نفس الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

وأشار وزير القوى العاملة إلى، أنه من نتائج هذا الجهد أيضا دخول مصر في برنامج "العمل الأفضل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ما أسهم في عدم إدراج اسم مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح. 

وتلقى وزير القوى العاملة خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية، مرفقا به القائمة الأولية التي سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن مصر ليست مدرجه علي القائمة الطويلة التي يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

أخبار متعلقة

وزير القوى العاملة: لن يتم مد أجل انتخابات النقابات العمالية

وزير القوى العاملة: لن يتم مد أجل انتخابات النقابات العمالية
القوى العاملة: إجراء أول انتخابات نقابية بعد العمل بقانون النقابات الجديد

القوى العاملة: إجراء أول انتخابات نقابية بعد العمل بقانون النقابات الجديد
وزير القوى العاملة: خروج مصر من "القائمة السوداء" لم يأت من فراغ

وزير القوى العاملة: خروج مصر من "القائمة السوداء" لم يأت من فراغ
عاجل| منظمة العمل الدولية ترفع اسم مصر من "القائمة السوداء"

عاجل| منظمة العمل الدولية ترفع اسم مصر من "القائمة السوداء"
"شعبان": مصر لن تندرج في القائمة السوداء لـ"العمل الدولية" خلال 2018

"شعبان": مصر لن تندرج في القائمة السوداء لـ"العمل الدولية" خلال 2018

التعليقات

أحدث الأخبار

وضع رجل تحت الإقامة الجبرية لاتهامه بالتعري في المطاعم

وضع رجل تحت الإقامة الجبرية لاتهامه بالتعري في المطاعم

بالفيديو| حسن العطار يغني "ممنونك أنا" في "ذا فويس"

بالفيديو| حسن العطار يغني "ممنونك أنا" في "ذا فويس"

بالفيديو| "وهران" عرض يوسف السلطان الرسمي في "ذا فويس"

بالفيديو| "وهران" عرض يوسف السلطان الرسمي في "ذا فويس"

وكيل "محلية النواب" ينتقد الحكومة بسبب أزمة المطر: "غرقنا في شبر مية"

وكيل "محلية النواب" ينتقد الحكومة بسبب أزمة المطر: "غرقنا في شبر مية"

بالفيديو| ليث أبوجودة يطلق "100 لون" على "يوتيوب"

بالفيديو| ليث أبوجودة يطلق "100 لون" على "يوتيوب"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل