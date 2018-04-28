السجن 10 سنوات لتاجرة هيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، اليوم، بالسجن 10 سنوات للمتهمة "م . أ"، لاتجارها في المواد المخدرة.

ووردت معلومات لضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، بعودة المتهمة "م. أ"، من دولة سوريا، وكانت استقرت بها منذ هروبها من تنفيذ الحكم في القضية رقم 26 لسنة1991، والمحكوم عليها بالسجن المؤبد وذلك بالإتجار في المواد المخدرة، وبعد تحريات ضباط المباحث أكدت على صحة المعلومات، والقى القبض على المتهمة أثناء ترددها على إحدى الشقق في منطقة العجمي، غرب الإسكندرية.

وتعود أحداث القضية رقم 26 لسنة 1991 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام سيدة تعمل بنشاط إجرامي بالإتجار في مخدر الهروين، بمنطقة العجمي، دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبجمع المعلومات تبين صحة ما ورد، وعقب تقنين الإجراءات من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات تم ضبطها حال تواجدها بأحد الشقق بمنطقة العجمي، وبتفتيشها عثر بحوزتهم على 2 كيلو جرام من مسحوق الهيروين، وبعد ذلك فرت هاربة إلي دولة سوريا منذ الحكم عليها، وعند عودتها تم القبض عليها، وعرضها على النيابة التي أحالتها لمحكمة الجنايات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كلآ من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود، وأمانة سر الجلسة محمد عثمان، وإيهاب النادي.