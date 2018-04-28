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الوطن

برلماني يطالب "الصحة" بإدراج "الزومبي" ضمن جدول الأدوية المخدرة

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد حامد
برلماني يطالب "الصحة" بإدراج "الزومبي" ضمن جدول الأدوية المخدرة

النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنيا

التقى النائب أشرف جمال عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، لبحث إدراج بعض المواد المخدرة المعروفة بـ"مخدرات الزومبي"، إلى قائمة المواد المخدرة التي يحاسب عليها القانون.

وأكد جمال، تشكيل وزير الصحة لجنة لحصر المواد الغير مدرجة لإصدار قرارات بشأنها.

وأضاف، أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء الصحة، الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن إدراج بعض المواد المخدرة التي لا تقل خطورة عن الكوكايين، ضمن المواد المخدرة التي يحاسب عليها القانون سواء بتداولها وتعاطيها، وعمل حملات توعية بخطورة هذه المواد بين الشباب.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لحماية المستهلك للقضاء على المافيا التي تضر السوق المصري وتمرير بعض المنتجات الغذائية التي تمثل خطورة على صحة المواطنين، واليوم يضع قضية إضافة بعض المواد المخدرة نظرا لخطورتها على متعاطيها، ضمن أولوياته للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

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