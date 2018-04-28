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الوطن

محافظ كفر الشيخ: تسيير 30 ثلاجة مواد غذائية متنقلة وشوادر لبيع اللحوم

منذ 46 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ: تسيير 30 ثلاجة مواد غذائية متنقلة وشوادر لبيع اللحوم

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تسيير 30 سيارة وثلاجة أسبوعيًا كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلا عن 13 منفذًا لبيع أسماك "غليون" منها البلطي السوبر والبورى وأسماك فيليه والجمبري، كمرحلة أولى، وسيتم زيادتهم تباعاً للحد من ارتفاع أسعار الأسماك وتوفيره للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم، انه سيتم تنفيذ عمل شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، وتنفيذ معرض "أهلاً رمضان" بمدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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