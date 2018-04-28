"تموين كفرالشيخ": سلع بأسعار مخفضة لدى 2000 تاجر وبدال تمويني

شهد المحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية بمحافظة كفرالشيخ، افتتاح منافذ بيع منتجات أسماك "غليون" والتي افتتحها محافظ كفرالشيخ، خلال الأيام الماضية، والتي تضاف إلى وجود 2000 بدال وتاجر تمويني بدائرة المحافظة لتوفير السلع التموينية لأبناء المحافظة، وصرف نقاط الخبز التابعة لوزارة التموين، فى موعدها.

وأضاف أنه يجرى مراقبة الأسواق أولاً بأول لضمان توافر السلع الغذائية، فضلاً عن ضخ كميات داخل المنافذ والمعارض التي سيتم افتتاحا تباعًا، لضمان تداول السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

يذكر ان المحافظ، افتتح اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة كفرالشيخ، مؤكدا أن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، بأسعار أقل من السوق تتراوح من 10% إلى 20%، بالإضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، لافتًا أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ 22 شركة للسلع الغذائية والاستهلاكية بمحافظة كفرالشيخ، ويهدف محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم.