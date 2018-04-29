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الوطن

طائرة ورقية فلسطينية تشعل النيران بحقول القمح الإسرائيلية

منذ 56 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
طائرة ورقية فلسطينية تشعل النيران بحقول القمح الإسرائيلية

طائرة ورقية فلسطينية

تسببت طائرة ورقية مزودة بفتيل مشتعل بحريق كبير في حقول مستوطنات "غلاف غزة" مساء السبت، محدثة أضرارا مادية كبيرة في حقول القمح.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة تسببت بحريق بحقول تابعة لمجلس "شاعر هنيغيف" شرق قطاع غزة.

وقال صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه لم تقع إصابات في الحريق، في حين وقعت أضرارًا مادية كبيرة بحقول القمح التي التهمتها النيران.

ويقوم الشباب الفلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وتنظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطورة لتكرار هذه الحالات، ويخشى من استمرار إطلاقها، كما يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.

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