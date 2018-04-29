وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة

شارك وفد من هيئة قضايا الدولة ونادي القضاة، اليوم، في حفل خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

حضر الحفل المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني، نيابة عن المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، وحضر عن نادي مستشاري قضايا الدولة المستشار أمين السيد عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النادي، نيابة عن المستشار أحمد خليفة رئيس مجلس الإدارة.

وقدما وفد قضايا الدولة التهاني للدكتور صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة، ولجميع الخريجين وأولياء الأمور ولجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتمني لهم التوفيق والنجاح.