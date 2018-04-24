غدا.. مناقشة رسالة دكتوراه بـ"حقوق القاهرة" لمستشار بـ"قضايا الدولة"

يناقش المستشار أمين إبراهيم عبد الحليم، وكيل هيئة قضايا الدولة، غدا، الرسالة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه، وذلك بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتى تحمل عنوان "آثار الدعوى الجنائية أمام قاضي الإلغاء".

يشرف على رسالة الدكتوراه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما يرأس لجنة المناقشة، والتى تضم فى عضويتها الدكتور شريف سيد كامل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة.

ومن المقرر، أن يحضر المناقشة المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة.