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الوطن

عمرو أديب: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام"

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عمرو أديب: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام"

عمرو أديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بكلمة الشيخ حسن خلف، شيخ المجاهدين في سيناء، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، موضحًا أنه لمس في كلمته فصاحة في اللغة العربية وقوة وعزيمة وإرادة، وشرح جزءا من تاريخنا بشكل تفصيلي.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، أن خلف وقف أمام محكمة إسرائيلية وقضت عليه بالحكم بالسجن 120 سنة بسبب ردوده الاستفزازية، مضيفًا: "ده مسح بكرامة قاضي إسرائيل الأرض، وكل كلمة قالها في الندوة التثقيفية تتعمل فيلم ساعتين".

وتابع ساخرا: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب 73 كانت سنة كام، والله حصلت في اختبار مذيعين عندي، بقول لواحدة حرب 73 بتاعت أكتوبر كانت سنة كام قالتلي مش عارفة".

 

 

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