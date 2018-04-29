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الوطن

بالفيديو| "المياه الإسرائيلية": الفيضانات الأخيرة الأشد منذ سنوات

اليوم AM 12:20
كتب: محمد علي حسن
بالفيديو| "المياه الإسرائيلية": الفيضانات الأخيرة الأشد منذ سنوات

السيول تضرب إسرائيل

قالت سلطة المياه في الأراضي المحتلة إن الفيضانات الأخيرة والتي ضربت عدة مناطق منذ الثلاثاء الماضي كانت الأشد منذ سنوات.

وذكرت السلطة، في بيان لها، أن كميات المياه التي هطلت كانت شاذة وغير مسبوقة منذ 8 سنوات، حيث سجلت كميات هطول كبيرة أعلاها 72 ملم في منطقة بيسان خلال ساعتين فقط ، في حين يعتبر الحدث المطري هو الأشد منذ أمطار السابع عشر من كانون الثاني عام 2010.

وسجل في المنخفض أكبر عدد من الضحايا منذ سنين، حيث لقي 10 طلاب مصرعهم غرقاً بمنطقة وادي عربة بعد سقوط كميات كبيرة من الأمطار بالمنطقة.

في حين، عدلت الفيضانات الكبيرة التي وقعت من نسب المياه الجوفية سواءً بالشمال أو بالجنوب بعدما أعلن سابقا عن سنة جفاف.

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