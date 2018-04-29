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الوطن

خالد الجندي: "أنا عشان أزهري استقبلت في إحدى الدول بموسيقى عسكرية"

اليوم AM 02:59
كتب: خالد الأسمر
خالد الجندي: "أنا عشان أزهري استقبلت في إحدى الدول بموسيقى عسكرية"

خالد الجندى

أعرب الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامية، عن استيائه من تصريحات من وصفه بالمشكوك في طلبه، والتي طالب فيها بغلق جامعة الأزهر، وتحويل أموالها لأكاديمية الفنون قائلا: "العالم ينظر باحترام إلى الأزهر والمشكوك في طلبه ده عاوز يغلقه".

 وتابع الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن "عالم الأزهر بالخارج بيتم استقباله مثل القادة العسكريين، ورؤساء الدول، في معظم الدول العربية والإسلامية، أنا عشان عالم أزهري، وليس شخصي، استقبلت في إحدى الدول العربية، بموسيقى عسكرية، الأزهر له مكانه كبيرة، وواحد جاهل عاوز يغلقه".

 

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