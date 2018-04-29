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الوطن

خالد الجندي: "الناس بتستخدم مصطلحات خاطئة تسيء للذات الإلهية"

اليوم AM 04:48
كتب: خالد الأسمر
خالد الجندي: "الناس بتستخدم مصطلحات خاطئة تسيء للذات الإلهية"

خالد الجندى

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من استخدام مصطلحات وكلمات يتحدث بها المؤمن دون أن يدرك أنها خطأ ولا تصح مع الذات الإلهية، أبرزها أن يقول أحدهم: "ربنا حنين عليا، لا ربنا مش حنين لأن الحنية صفة إنسانية، الأم حنينة ولكن الأصح قول ربنا رحيم عليا".

وتابع الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "كذلك لا تقل ذلك ولا تقل إن الله يطبطب عليا قول إن ربنا يربط عليا ويثبتني، ولا تقول ربنا بيحس بيا قول ربنا عليم بيا، ولا تقول إن ربنا عارف اللي بيا، لأن المعرفة تأتي بعد الجهل، وربنا منزه عن الجهل، قل ربنا عالم بالأمور".

واستكمل: "ولا تقول ربنا عايز أو عاوز لأن العوز من الفقر، قول ربنا يريد".

وواصل بشأن الكلمات الشائعة التي لا تجوز مع الله في الدعاء، "ربنا لا يقول اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، ربنا لا يسعى مع أحد، ربنا يوفقك إذا سعيت، اسعى أنت وربنا هيوفقك".

ولفت إلى أن أبرز الكلمات التي تقال في الدعاء على أحد "ربنا يأذي المؤذي، أرجوك الكلمة دي إمسحها، ربنا لا يؤذي أحد، ولا تقول ربنا يقرفك لأن ربنا لا يقرف أحد، قل ربنا يمتحنك أو ربنا يبتليك أو يختبرك".

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