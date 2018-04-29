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الوطن

بالفيديو| "إسرائيلي" يتزعم عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية بمصر

منذ 47 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| "إسرائيلي" يتزعم عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية بمصر

إحدى عارضات الأزياء

قالت رغد سمير عارضة أزياء، إنها تعرضت لمحاولة نصب، من خلال عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية يقودها رجل أعمال إسرائيلي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن فتاة تُدعى نشوى، أرسلت لها دعوة للمشاركة في حفل بأحد المنتجعات السياحية لصاحبها، موضحةً أن منظم الحفلة عف نفسه بأنه تركي الجنسية، لكنها وباقي عارضات الأزياء المدعوات علمن بحقيقة حمله لجواز سفر إسرائيلي. 

بدورها قالت لينا مصطفى، إحدى عارضات الأزياء اللاتي حصلن على دعوة للمشاركة في الحفلة، إن الرجل الإسرائيلي طلب منها عدم السؤال عن أي شيء يتعلق بحياته الشخصية بما فيها اسمه، ما أثار شكوكها. 

وتابع: "سأل أسئلة مش بتتسأل في مقابلات العمل، زي انتو بتشربوا كحوليات، أو عندكم تاتو، أو عملتوا عمليات، ده غير إن المعلومات عن الحفلة مكنتش واضحة، ولما سألناه عن عدم التعاقد مع موديلز غضب وقالنا ملكوش دعوة".

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