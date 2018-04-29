مصرع مواطنين اثنين وإصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بطريق "أسيوط - سوهاج"

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط - سوهاج" الغربي.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بورود بلاغ من أهالي قرية باقور التابعة لمركز أبو تيج بانقلاب سيارة ميكروباص وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين بطريق "أسيوط - سوهاج" الغربي بدائرة المركز.

وتبين من الفحص، أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة الميكروباص الأمامي، فأدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، واصطدام السيارة بنخلة جعلتها تنقلب على جانب الطريق، وأسفر الحادث مصرع قائد الميكروباص، وشخص آخر، وإصابة 8 ركاب آخرين جميعهم مقيمين مركز المراغة في سوهاج.

ونقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى الإيمان العام، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.