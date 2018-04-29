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الوطن

وزير الإسكان يعتمد مخطط إنشاء "الزقازيق الجديدة"

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الإسكان يعتمد مخطط إنشاء "الزقازيق الجديدة"

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط العام لمنطقة الزقازيق الجديدة بمدينة العاشر من رمضان.

ويأتي ذلك بعد الصادر نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن في ديسمبر الماضي، بإنشاء حي بمسمي الزقازيق الجديدة داخل كردون مدينة العاشر من رمضان.

واشتمل القرار على أن تكون مساحة منطقة الزقازيق الجديدة ما يعادل 9 آلاف و261 فدانا، على أن يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعديل في المخطط، كلما دعت الضرورة لذلك، وبما يحقق النواحي الاقتصادية والتنموية.

ويتولى قطاع التخطيط والمشروعات وضع الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمنطقة محل الاعتماد على أن تعتمد المخططات التفصيلية والاشتراطات البنائية، وكذا أي تعديلات يجريها قطاع التخطيط والمشروعات على المخطط محل هذا القرار من نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أو من يمثله بحسب الأحوال.

ويتولى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان اتخاذ الإجراءات المقررة لحماية المساحة محل الاعتماد من مخاطر التعديات والسيول وغيرها بالتنسيق مع قطاع التنمية، وتطوير المدن، والجهات المختصة، وتكون مراحل التنفيذ في ضوء الأولويات والمواقع الأسهل تنفيذا.

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