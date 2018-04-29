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الوطن

جبالي المراغي يحيي الأزهر والكنيسة والأوقاف على ترابطهم ضد الإرهاب

منذ 7 دقيقة
كتب: عزة عطية وأحمد حامد دياب
جبالي المراغي يحيي الأزهر والكنيسة والأوقاف على ترابطهم ضد الإرهاب

جبالي المراغي

قال جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد عمال مصر، إنه "بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن عمال مصر أتشرف بأن أتقدم لفخامتكم بأصدق آيات التهنئة بمناسبة الفوز الساحق بولاية جديدة، ما يؤكد انتصار إرادة شعب يواجه منذ سنوات تحديات وتهديدات غير مسبوقة، ونجح رغم كل ذلك في استعادة الدولة من المتربصين بها واستعادة دعائمها والتعامل بحزم مع كل ظواهر الإرهاب".

وأضاف المراغي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال اليوم: "ويطيب لي أن أتقدم بوافر التحية والتقدير لرئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية التي تشاركنا اليوم، احتفالنا بعيد العمال".

وتابع: "كما أحيي دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة في ترابطهما وتلاحمها في مواجهة قوى الشر والأفكار المغلوطة، وهنا أود أن أؤكد ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية هو معركة ضد قوى الشر والظلام التي تستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، لكن الإرهاب لن ينال من عزيمة شعب مصر العظيم وإرادته الحقيقية في مواجهة قوى الشر بل أن هذه الجرائم البشعة ستزيد الشعب إصرار على تخطي المحن والمضي قدما في مسيرته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة".

احتفالية عيد العمال بحضور السيسي

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