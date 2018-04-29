العاهل السعودي يضع حجر الأساس لمدينة ترفيهية غرب الرياض

وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس لمشروع بناء مدينة ترفيهية غرب الرياض، يضاف إلى سلسلة مشاريع مماثلة، يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

ويندرج المشروع الجديد ضمن خطة اقتصادية ضخمة تحت مسمى "رؤية 2030" أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، ويشكل قطاع الترفيه أحد أعمدة خطة التحول الاقتصادي هذه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مشروع "القدية" الذي وضع الملك السعودي حجره الأساس مساء السبت يمثّل "الوجة الترفيية والرياضية والثقافية الجـديدة في المملكة".

ويقام المشروع على مساحة 334 كيلومترا مربعا، على أن يتضمن منشآت ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية تأمل السعودية أن تتنافس من خلالها مع مشاريع عالمية مثل "ديزني لاند".

وتتطلع السلطات إلى أن يستقطب المشروع الذي أعلن عنه في أبريل 2017، نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، علما أنه من المقرر أن يتم افتتاح مراحله الأولى في 2022.

كما تأمل في استعادة جزء مما ينفقه السعوديون سنويا على السياحة والأنشطة الترفيهية خارج المملكة، ويصل إلى نحو 30 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط، وتحاول الحكومة تشجيع العروض الثقافية وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة الاصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت المملكة في فبراير أنها تستثمر 240 مليار ريـال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم تأمين هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام 2018 يشهد أكثر من 5 آلاف فاعلية.

وتنوي الرياض إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" وصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي، إضافة إلى ذلك تسعى إلى بناء منتجع على البحر الأحمر، وكلاهما يقدران بمئات مليارات الدولارات.