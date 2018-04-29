تسجيل الدخول

الوطن

العاهل السعودي يضع حجر الأساس لمدينة ترفيهية غرب الرياض

منذ 35 دقيقة
كتب: (أ ف ب)
العاهل السعودي يضع حجر الأساس لمدينة ترفيهية غرب الرياض

الملك سلمان

وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس لمشروع بناء مدينة ترفيهية غرب الرياض، يضاف إلى سلسلة مشاريع مماثلة، يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

ويندرج المشروع الجديد ضمن خطة اقتصادية ضخمة تحت مسمى "رؤية 2030" أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، ويشكل قطاع الترفيه أحد أعمدة خطة التحول الاقتصادي هذه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مشروع "القدية" الذي وضع الملك السعودي حجره الأساس مساء السبت يمثّل "الوجة الترفيية والرياضية والثقافية الجـديدة في المملكة".

ويقام المشروع على مساحة 334 كيلومترا مربعا، على أن يتضمن منشآت ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية تأمل السعودية أن تتنافس من خلالها مع مشاريع عالمية مثل "ديزني لاند".

وتتطلع السلطات إلى أن يستقطب المشروع الذي أعلن عنه في أبريل 2017، نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، علما أنه من المقرر أن يتم افتتاح مراحله الأولى في 2022.

كما تأمل في استعادة جزء مما ينفقه السعوديون سنويا على السياحة والأنشطة الترفيهية خارج المملكة، ويصل إلى نحو 30 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط، وتحاول الحكومة تشجيع العروض الثقافية وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة الاصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت المملكة في فبراير أنها تستثمر 240 مليار ريـال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم تأمين هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام 2018 يشهد أكثر من 5 آلاف فاعلية.

وتنوي الرياض إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" وصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي، إضافة إلى ذلك تسعى إلى بناء منتجع على البحر الأحمر، وكلاهما يقدران بمئات مليارات الدولارات.

أخبار متعلقة

العاهل السعودي يعلن طرح مبادرة لتعزيز الأمن القومي العربي

العاهل السعودي يعلن طرح مبادرة لتعزيز الأمن القومي العربي
العاهل السعودي يستقبل رئيس المجلس البابوي في الفاتيكان

العاهل السعودي يستقبل رئيس المجلس البابوي في الفاتيكان
العاهل السعودي يستقبل وفدا تركيا من الجمعية البرلمانية للناتو

العاهل السعودي يستقبل وفدا تركيا من الجمعية البرلمانية للناتو
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

إعادة فتح كوبري كفر الدوار "العائم" أمام حركة المشاة

إعادة فتح كوبري كفر الدوار "العائم" أمام حركة المشاة

محافظة السويس تحصل 150 مليون جنيه مديونيات مستحقة لها

محافظة السويس تحصل 150 مليون جنيه مديونيات مستحقة لها

الخضروات ترتفع في "العبور".. والطماطم بـ4 جنيهات

الخضروات ترتفع في "العبور".. والطماطم بـ4 جنيهات

الأقصر ترفع حالة الاستعدادات للقصوى في مواجهة التقلبات الجوية

الأقصر ترفع حالة الاستعدادات للقصوى في مواجهة التقلبات الجوية

الانتهاء من إزالة الإشغالات بشارع سوق الصنايع بالأقصر

الانتهاء من إزالة الإشغالات بشارع سوق الصنايع بالأقصر

اختيارات الوطن

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل