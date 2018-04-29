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الوطن

السيسي: تثبيت أركان الدولة كانت مهمتي الأساسية خلال الأربع سنوات

منذ 25 دقيقة
كتب: عزة عطية وأحمد حامد دياب
السيسي: تثبيت أركان الدولة كانت مهمتي الأساسية خلال الأربع سنوات

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الأربع الماضية كانت مهمته الأساسية تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار الضروري لمواصلة التقدم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال اليوم، أنه "بجانب مهمة تثبيت أركان الدولة في أوقات مضطربة تمر بها منطقتنا، لم نتأخر عن البناء للمستقبل ووضع أسس الانطلاق".

وأكد السيسي أنه "لا حل لمشكلاتنا إلا من خلال المواجهة الواقعية لها، وأنه لم يكن من الممكن أن نستمر في الحلول الوقتية والمسكنات العابرة تاركين المشكلات تزيد وتتعقد".

وشدد السيسي على أنه لم يتردد لحظة في اتخاذ القرارت اللازمة لوضع قواعد متينة وحقيقية، تتيح لنا واقعًا مختلفًا وتحقق آمالنا في دولة حديثة متطورة.

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