السيسي: المصريون كتبوا سطورا مضيئة بمشروعات كبيرة وإنجازات متلاحقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الأخيرة كتب المصريون سطورا مضيئة بمشروعات كبيرة وإنجازات متلاحقة، سواء كان ذلك في المدن الجديدة أو في مشروعات البنية الأساسية التي نستمر في مواصلة العمل على تحسين ما بها من أوجه قصور، نتجت عن إهمال الصيانة ومرور الزمن مع مشروعات الإسكان الاجتماعي ومساكن الشباب وتطوير المناطق غير الآمنة أو المصانع الجديدة والمناطق الصناعية الحرة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال اليوم، أن كل ذلك حدث بالتزامن مع تطوير بنية الاستثمار وتحديثها وكذلك مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة، مؤكدا أن كل ذلك حدث في إطار برنامج منضبط للإصلاح الاقتصادي يعالج الأزمات المالية والنقدية التي طالما كانت عائقًا أمام تقدم اقتصادنا وتحسين ظروف معيشتنا.