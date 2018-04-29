تسجيل الدخول

الوطن

سفيرة مصر بدبلن تحتفي بفوز روان العربي بـ"أيرلندا المفتوحة" للإسكواش

منذ 17 دقيقة
كتب: أكرم سامي
سفيرة مصر بدبلن تحتفي بفوز روان العربي بـ"أيرلندا المفتوحة" للإسكواش

خلال الاحتفال

في تفوق رياضي مصري جديد، واستمرارًا لسلسة الانتصارات الدولية للاعبين المصريين في مجال الإسكواش، فازت اللاعبة المصرية روان رضا العربي المُصنفة رقم 31 عالميا ببطولة أيرلندا المفتوحة للإسكواش لعام 2018 سيدات، والتي أُقيمت في دبلن، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2018، بعد تغلبها على مواطنتها المصرية زينة مكاوي المُصنفة رقم 37 عالميا.

وتمكنت اللاعبتان المصريتان من الوصول إلى الدور النهائي للبطولة وسط أداء فني متميز لكلتيهما، وهو ما حظى بإشادة واستحسان واسعين من جانب القائمين على البطولة والحضور.

وحرصت سها جندي سفير مصر لدى أيرلندا، وأعضاء السفارة على مؤازرة اللاعبتين على مدار مراحل البطولة، كما نظمت "جندي" بدار سكن السفير المصري لدى أيرلندا عشاء على شرف اللاعبين المصريين الثلاثة المشاركين في البطولة، حيث لم يحالف اللاعب المصري محمد الشربيني التوفيق، خلال مرحلة التصفيات الأولية للبطولة.

أخبار متعلقة

اليونان ترفض العودة للعمل بلائحة دبلن الخاصة بالمهاجرين

اليونان ترفض العودة للعمل بلائحة دبلن الخاصة بالمهاجرين
بالصور| البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة دبلن

بالصور| البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة دبلن
عاصفة ثلجية تتسبب في إلغاء جميع رحلات مطار دبلن

عاصفة ثلجية تتسبب في إلغاء جميع رحلات مطار دبلن
رئيس بلدية دبلن يلتف على الحظر الإسرائيلي بسبب "خطأ في تهجئة اسمه"

رئيس بلدية دبلن يلتف على الحظر الإسرائيلي بسبب "خطأ في تهجئة اسمه"

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

إزالة سور بناه مواطن في الشارع العام بالشوامي بالدقهلية

إزالة سور بناه مواطن في الشارع العام بالشوامي بالدقهلية

الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط تعتمد أعمال الجلسة العامة

الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط تعتمد أعمال الجلسة العامة

إعادة فتح كوبري كفر الدوار "العائم" أمام حركة المشاة

إعادة فتح كوبري كفر الدوار "العائم" أمام حركة المشاة

محافظة السويس تحصل 150 مليون جنيه مديونيات مستحقة لها

محافظة السويس تحصل 150 مليون جنيه مديونيات مستحقة لها

الخضروات ترتفع في "العبور".. والطماطم بـ4 جنيهات

الخضروات ترتفع في "العبور".. والطماطم بـ4 جنيهات

اختيارات الوطن

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل