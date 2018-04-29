سفيرة مصر بدبلن تحتفي بفوز روان العربي بـ"أيرلندا المفتوحة" للإسكواش

في تفوق رياضي مصري جديد، واستمرارًا لسلسة الانتصارات الدولية للاعبين المصريين في مجال الإسكواش، فازت اللاعبة المصرية روان رضا العربي المُصنفة رقم 31 عالميا ببطولة أيرلندا المفتوحة للإسكواش لعام 2018 سيدات، والتي أُقيمت في دبلن، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2018، بعد تغلبها على مواطنتها المصرية زينة مكاوي المُصنفة رقم 37 عالميا.

وتمكنت اللاعبتان المصريتان من الوصول إلى الدور النهائي للبطولة وسط أداء فني متميز لكلتيهما، وهو ما حظى بإشادة واستحسان واسعين من جانب القائمين على البطولة والحضور.

وحرصت سها جندي سفير مصر لدى أيرلندا، وأعضاء السفارة على مؤازرة اللاعبتين على مدار مراحل البطولة، كما نظمت "جندي" بدار سكن السفير المصري لدى أيرلندا عشاء على شرف اللاعبين المصريين الثلاثة المشاركين في البطولة، حيث لم يحالف اللاعب المصري محمد الشربيني التوفيق، خلال مرحلة التصفيات الأولية للبطولة.