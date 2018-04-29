وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول برنامج معهد إعداد القادة بحلوان

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على المعهد، حول استعداد المعهد لاستقبال الفوج الثاني غدا الإثنين ضمن البرنامج الزمني الذي ينظمه المعهد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن الفوج يتضمن مديرى عموم رعاية الشباب بالجامعات ومديرى الإدارات المعنية بالجامعات والكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، والبالغ عددهم 450 عضوًا خلال الفترة 30 أبريل حتى 3 مايو 2018 بهدف تنمية قدرات العاملين بمجال رعاية الشباب.

ومن المقرر أن تشتمل الفعاليات على العديد من الحلقات النقاشية حول بعض الموضوعات والقضايا الهامة، ومنها: الخطاب الديني في مواجهة التطرف والإرهاب، وقضية الأمن المائي في المنطقة، واستراتيجية الأنشطة الطلابية، وحروب الجيل الرابع، والمواطنة والانتماء.

فيما أعلن طايع عبداللطيف عن موافقة الوزير على تشكيل وإنشاء أوركسترا الجامعات على أرض معهد إعداد القادة، وذلك عن طريق تشكيل لجان متخصصة داخل كل جامعة بمعرفة رئيس الجامعة لاختيار أفضل 15 عازفا في جميع الآلات، مشيرا إلى أنه سيجرى دعوة هؤلاء الطلاب للمعهد لاختيار أفضل العناصر تحت إشراف لجنة عليا متخصصة تضم أساتذة متخصصين وفنانين وقائدي فرق موسيقية من قياداتي العمل الفني، وسيعقد هذا الفوج اعتبارًا من 29 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الأفواج المقبلة طبقا للبرنامج الزمني هي لأعضاء هيئة التدريس -مستشارى الأنشطة- خلال الفترة من 5 مايو حتى 8 مايو المقبل، يليه فوج لأعضاء البعثات من 11 مايو إلى 14 مايو المقبل.

ومن المقرر، إقامة ليالي رمضانية لجامعات القاهرة الكبرى بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال شهر رمضان اعتبارا من 16 مايو المقبل، وستبدأ الأفواج مرة أخرى اعتبارا من 22 يونيو بفوج طلابي؛ بهدف تثقيف وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.