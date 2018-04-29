مصر تفوز بجائزة "الاقتصادي الإفروآسيوي" للتنمية المستدامة

أعلن المجلس الاقتصادي الإفروآسيوي في نيويورك فوز مصر ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي بجائزة المجلس للتنمية المستدامة 2030، تتويجا لدورها في تنفيذ سياسات وقرارات وخطط واستراتيجيات التنمية والرؤى الاقتصادية ذات الصلة بمشاريع التنمية المستدامة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس في نيويورك، أن جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الإنتاج الحربي ودولة الكويت ممثلة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فازا بجائزة المجلس من فئة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العربية، وفازت جامعة الدول العربية ممثلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجائزة المجلس الاقتصادي من فئة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية.

وهنأ عصام عبدالمحسن أبوالحسن نائب رئيس المجلس الاقتصادي الإفروآسيوي ورئيس الجائزة، الجهات الحكومية الفائزة بالدورة الأولى لها، مثمنا دور الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز البحث العلمي العربية في تفعيل أطر التنمية المستدامة من خلال ما تقدمه من مبادرات تنموية ودراسات ومشاريع تلبي حاجات المجتمعات العربية بهدف الولوج إلى عصر اقتصاديات الثروات الطبيعية المستدامة.

وقال أبوالحسن، في بيان، إن "الفكر العلمي الإبداعي المتميز هو ما تحتاجه اليوم الفعاليات والكيانات العربية وهذا هو دور الهيئات الحكومية المعنية والأجهزة العلمية والبحثية العربية، لتتضافر جميع الجهود مع الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات الحكومية والأهلية لربطها معا في توفير أسس علمية سليمة تدعم الاستراتيجيات الحكومية التنموية لدول المنطقة تنافس بها الاقتصاديات العالمية".

وأضاف أن المجلس الاقتصادي الإفروآسيوي يتطلع لتصبح جائزة المجلس إحدى أهم وأبرز الجوائز العربية المتخصصة في التنمية المستدامة لدعم جهود الحكومات ومراكز البحث العلمي والجامعات ودفعها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والعمل والإصلاح.

وأشار إلى أن الجائزة تبرز أداء الأجهزة الحكومية في تفعيل برامج التنمية المستدامة 2030 والمعروفة باسم الأهداف العالمية للأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن تعقد النسخة الثانية من الجائزة بمقر الجامعة العربية والتي تمثل منصة حضور عربي رسمي وبحضور الوزراء والمعنيين والمختصين العرب بتنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة في دول الوطن العربي.