بعد قليل.. "الخشت" يضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة

يضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعد قليل، حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من كبار المسئولين، رؤساء الجامعات، وعمداء وأساتذة الجامعة، وخبراء بالتعليم العالي.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أعلن أن المشروع يقام على مساحة 575 فدانًا، ويعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتؤامة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، مؤكدا أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.