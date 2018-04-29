منة فضالي لـ "الوطن": أتعرض لحروب من داخل الوسط الفني وخارجه

قالت الفنانة منة فضالي، إنها تتعرض لحروب من داخل الوسط الفني وخارجه، ولكنها لا تعلم أصل مصدرها حتي الآن، أتى ذلك على خلفية نشرها لمنشورات عن الخيانة وقلة الأصل عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأضافت فضالي لـ "الوطن"، أنها تعرضت لضربات متتالية خلال الآونة الأخيرة، ولا تكاد تتخطي واحدة إلا وتصطدم بأخري، مشيرة إلي أنها لم تكن ضربات سهلة وإنما قوية للغاية.

وتساءلت الفنانة: "لماذا أنا علي وجه التحديد؟ أحب الجميع وأتمنى الخير لمن حولي، ولذلك لا أجد سبباً واحداً وراء محاربتي بتلك الصورة التي لا يمكن لأحد تخيلها.

وفي سياق مختلف، أعربت منة عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل "بيت السلايف"، الذي يُعرض حالياً على إحدي الفضائيات العربية، ويشاركها البطولة بوسي وعبير صبري وجيهان خليل وحازم سمير وأحمد عصام وعمرو رمزي وأحمد صلاح حسني وسمر جابر وغيرهم، من تأليف حسين مصطفي محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.