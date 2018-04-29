القبض على عامل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

ألقت مباحث الأموال العامة بسوهاج، القبض على عامل، لاتهامه وشقيقه بالاتجار في النقد الأجنبي في مدينة المنشأة، وتحرر محضر بالواقعة، إحالة اللواء خالد الشاذلي، مدير مباحث سوهاج، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل "محمد.أ.ف" (36 عاما - كهربائي)، ويعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، وشقيقه "فهد" عامل، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني مع بعض العائدين من الخارج، حيث يستبدلها للجنيه المصري من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة.

وباستدعاء المتحرى عنه الثاني، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغت 300 ألف ريال سعودي.