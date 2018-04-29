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الوطن

رئيس "هيئة التجارة اليابانية" لـ"السيسي": نعتز بالتعاون مع مصر

منذ 42 دقيقة
كتب: سماح حسن
رئيس "هيئة التجارة اليابانية" لـ"السيسي": نعتز بالتعاون مع مصر

الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هيرويوكي أيشيجي رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير الياباني بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس الهيئة اليابانية، مثمنًا التعاون القائم بين مصر واليابان في العديد من المجالات، مؤكدًا ما تحظى به اليابان من تقدير على المستويين الشعبي والحكومي، في ضوء الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، وكذلك القيم والتقاليد اليابانية العريقة.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية، اعتزاز الهيئة بالتعاون مع مصر، خاصة في ظل عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، حيث يعد مكتب الهيئة بالقاهرة والذي تأسس عام 1955 واحدًا من أقدم مكاتب الهيئة الخارجية، وأول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراضًا لسبل تطوير العلاقات بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون استغلالاً للآليات المُتاحة والعلاقات المتميزة بين البلدين.

ولفت الرئيس السيسي، إلى انفتاح مصر على إقامة شراكة للتعاون التجاري والاقتصادي مع اليابان، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا وجهود تحسين مناخ الاستثمار وما يوفره قانون الاستثمار الجديد من حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي، الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات اليابانية في مختلف القطاعات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات الكبرى، لتعزيز تواجدها في السوق المصري.

وعبر رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية، عن حرصه على تطوير وتعزيز التعاون القائم بين مصر والهيئة، مستعرضًا البرامج التي توفرها الهيئة لتعزيز ودعم جهود الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية لليابان.

وأشار رئيس هيئة "الجيترو"، إلى أن الفعاليات التجارية والاستثمارية التي يتم تنظيمها في مصر خلال العام الحالي تعد فرصًا جيدة للقطاع التجاري والشركات اليابانية لتنشيط تواجدها في مصر، وتعزيز الصادرات المصرية لليابان.

وأكد رئيس الهيئة، استعداد الهيئة اليابانية للتعاون مع المركز المصري لتنمية الصادرات لتنشيط التجارة بين البلدين، ومشيرًا إلى التطلع لمشاركة مصر في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الافريقية "التيكاد" في دورته السابعة المقبلة بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

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