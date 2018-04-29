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الوطن

الحيوتي يشيد بدور مصر في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد يوسف
الحيوتي يشيد بدور مصر في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

مجلس النواب

أشاد محمد الحيوتي، رئيس لجنة تحسين نوعية الحياة بالجمعية البرلمانية بالاتحاد من أجل المتوسط، بدور مصر في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في تحقيق مشاريع إقليمية في الفضاء المتوسطي، وإرساء ثقافة الشعوب لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية"، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمجلس النواب، اليوم.

وعرض الحيوتي نبذة مختصرة خلال كلمته عن حصيلة أعمال اللجنة، واجتماعاتها السابقة بالرباط بالمغرب، وكذلك بالقاهرة بمصر، مؤكدًا أن اللجنة تهدف لترسيخ الحوار بين الثقافات لمحاربة التطرف، وذلك بمشاركة معظم أعضاء الجمعية.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت مداخلات حول تبادل الخبرات والتجارب بين بلدان البحر المتوسط في احترام الأقلية الدينية والتسامح ومكافحة الإرهاب، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء باللجنة.

وأشار إلى أنه جرى المصادقة على توصيات ثمانية، تم التأكيد خلالها على أهمية الحوار الدائم لأجل مواجهة التحديات بالمنطقة، والتضامن من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوربي وذلك باستغلال كل الوسائل المتاحة للتعاون بين كافة البلدان لمحاربة الإرهاب.

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