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الوطن

اجتماع طارئ بالدقهلية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار

منذ 35 دقيقة
كتب: صالح رمضان
اجتماع طارئ بالدقهلية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار

اجتماع محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وضرورة المراجعة الفورية لكافه الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تم إقرارها مسبقا، تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بأعضاء المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات، في إطار ما أعلنته هيئه الأرصاد الجوية عن توقعات في سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط أمطار غزيرة على البلاد.

ووجه محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض وأثناء الاضطرار إلى  تحويلات  بعض الطرق والشوارع والكباري بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف الشعراوي، السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وسرعه التجاوب الفوري مع أية بلاغات، مشيرا لأهمية مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار وأنها تعمل بكفاءة عالية وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات المعدات بالقطاع الخاص وتأجيرها في حالة الحاجة إليها في نطاق المحافظة.

وناشد المحافظ، المواطنين عدم الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادي والمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أي تجمعات للمياه.

وأمر محافظ الدقهلية، ضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والري، وشركة المياه، بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه الشعراوي، ضرورة وجود حصر شامل للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

وآهابت محافظة الدقهلية، المواطنين بتوخي الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظة.

 

 

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