ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها في صيدليتين بالصالحية

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية أدوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها في صيدليتين بمدينة الصالحية الجديدة.

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمد عبدالحي وفريق مكون من الدكتورة غادة مصطفى والدكتورة رغدة الناجي والدكتور محمود والي والدكتور بشير كمال مفتشي الصيدلة بمداهمة المنشآت الدوائية بمركز ومدينة الصالحية الجديدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدليتين في نطاق مدينة الصالحية الجديدة يوجد بها عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية المعدة للبيع وعدد 750 قرص أدوية جنسية مهربة وغير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر وعدد 20 شريط تامول (أدوية مخدرات مهربة وغير مسموح بتداولها) وتم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير محاضر شرطة أرقام 5014 ، 5015 جنح شرطة الصالحية القديمة.