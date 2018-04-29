تسجيل الدخول

الوطن

"المركزي": الحكومة تتبنى مشروعا لإنشاء بطاقة دفع وطنية

منذ 20 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
"المركزي": الحكومة تتبنى مشروعا لإنشاء بطاقة دفع وطنية

البنك المركزي

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، إن التحول الرقمي لا يعد مشروعًا وإنما هو إطارًا كاملُا من الأعمال.

وأوضح "حسين" خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أن الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية أصبحت تشمل بعدًا جديدًا الأ وهو نظام المدفوعات، كما أنها تلعب دورًا عامًا في الاستقرار الاقتصادي والنمو، ودورًا في إدارة بعض الانظمة المرتبطة بالبنية التحتية لأسواق المال فضلًا عن مساعدة الأطراف الأخرى في القطاع المصرفي من التطور وهو ما تجلى بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض "حسين" الوضع المصري، حيث قال إن هناك نحو 30% من السكان بالشريحة العمرية من ( 18 - 35 ) سنة من مستخدمي الانترنت وهم حوالي 30 مليون نسمة، لافتًا إلى أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة قد بلغت حوالي 112% من السكان، ونسبة انتشار الهواتف الذكية سجلت نحو 50%.

وكشف عن أن المدفوعات بالطريقة الرقمية كلما ارتفعت بنحو 10%، تسهم فس خلق 200 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج الملي الإجمالي بنحو 1 أو 1.5 مليار دولار، وكانت تلك الأسباب دوافع رئيسية لانشاء المجلس القومي للمدفوعات.وأكد أن المجلس القومي للمفدوعات يضم عناصر عديدة من الحكومة، وبالتالي لا يختص به البنك المركزي المصري فقط،.

ولفت "حسين" إلى ما يُجرى من تعديلات لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وهو ما سيسهم فس تنظيم خدمات المدفوعات التي لا ترتبط بالبنوك، مشيرًا إلى القانون الذي تتبناه الدولة لتحفيز الدفع الإلكتروني لتحويل المجتمع إلى مجتمع لأقل اعتمادا علي أوراق النقد، حيث يقدم هذا القانون حوافز لتنشيط الدفع الإلكتروني، سواء كان للتحصيل أو الدفع الحكومي او القطاع الخاص.

وأشار إلى ادوات الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى نسبة القبول الالكتروني مصر ممثلة في عدد الكروت التي بلغت حوالي 30 مليون بطاقة بأنوعاها، فضلًا عن المشروع الي تتبناه الدولة في الوقت الراهن لانشاء بطاقه دفع وطنية، وفقًأ لما أعلنه "المجلس" في أكتوب الماضي، مؤكدًا ان المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المخاص به.

وأضاف "حسين" أن المجلس يستهدف أن تمتلك البطاقة كافة الخصائص تبقي سواء استخدامها للسحب النقدي أو المشتريات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من البطاقة الوطنية هو تعزيز الشمول المالي ووصول المواطنين للبطاقات بتكلفة أقل، وبالتالي كارت المدفوعات الوطني سيساعد على انتشار المدفوعات الإلكترونية.

وكشف "حسين" أن عدد حسابات نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول قد بلغ 9.6 مليون حساب بنهاية فبراير 2018%، بواقع 8 مليون مستخدم ونسبة نمو سنوي تسجل نحو 32%.

 

 

أخبار متعلقة

صندوق النقد: سياسات البنك المركزي المصري "حكيمة"

صندوق النقد: سياسات البنك المركزي المصري "حكيمة"
"التصديري للمفروشات" يبحث ضم المصدرين لمبادرة البنك المركزي المصري

"التصديري للمفروشات" يبحث ضم المصدرين لمبادرة البنك المركزي المصري
"المصري الكندي" يستضيف محافظ البنك المركزي للحديث عن "الشمول المالي"

"المصري الكندي" يستضيف محافظ البنك المركزي للحديث عن "الشمول المالي"
محافظ البنك المركزي يشيد بنظام الدفع القومي المصري

محافظ البنك المركزي يشيد بنظام الدفع القومي المصري
القصير: رئيس الوزراء يستفسر عن جهود البنك الزراعي المصري بعد ضمه لـ"المركزي"

القصير: رئيس الوزراء يستفسر عن جهود البنك الزراعي المصري بعد ضمه لـ"المركزي"
75 مليار جنيه حصيلة البنك المركزي المصري بمزاد الودائع المربوطة

75 مليار جنيه حصيلة البنك المركزي المصري بمزاد الودائع المربوطة
البنك المركزي المصري يرعى جائزة "نيفين لطفي" السنوية لأفضل مصرفية شابة

البنك المركزي المصري يرعى جائزة "نيفين لطفي" السنوية لأفضل مصرفية شابة
البنك المركزي المصري يطرح 120 مليون دولار

البنك المركزي المصري يطرح 120 مليون دولار
2 مليار دولار وديعة ليبية لدعم البنك المركزي المصري

2 مليار دولار وديعة ليبية لدعم البنك المركزي المصري

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

أمسية لمناقش "نبض مهرة" واحتفالات بيوم اليتيم بـ"ثقافة المنيا"

أمسية لمناقش "نبض مهرة" واحتفالات بيوم اليتيم بـ"ثقافة المنيا"

تأجيل افتتاح نادي "إيروسبورت" الرياضي للإسبوع المقبل

تأجيل افتتاح نادي "إيروسبورت" الرياضي للإسبوع المقبل

مستشار ملف الشهداء: نقدم الدعم لـ1000 أسرة و7 آلاف مصاب

مستشار ملف الشهداء: نقدم الدعم لـ1000 أسرة و7 آلاف مصاب

جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع وفد شركة "ام كيه سي ال" العربية

وزير خارجية فرنسا ينقل تحيات ماكرون لـ"السيسي" ويشيد بدور مصر بالمنطقة

وزير خارجية فرنسا ينقل تحيات ماكرون لـ"السيسي" ويشيد بدور مصر بالمنطقة

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل