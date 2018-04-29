متهم لقاضي "تجارة الأعضاء البشرية": "مهربتش زي الباقيين.. ومليش ذنب"

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، والتى تنظر محاكمة 41 متهما بينهم أطباء وممرضين فى قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، لأحد المتهمين بالحديث لها، بعد مرافعة دفاعه.

وقال المتهم "مختار. م"، وهو يبكي: "ماليش ذنب خالص، وبنتى اتولدت وأنا في السجن، ولما جهات التحقيق طلبتني، أنا روحت وماهربتش زى اللي هربوا".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها، من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة "اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين"، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم، وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.