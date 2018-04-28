تأجيل محاكمة 41 متهما في قضية "تجارة الأعضاء" لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، ثامن جلسات محاكمة 41 متهما بينهم أطباء وممرضين وسماسرة، لإتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية، لجلسة الغد، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عددا من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار، في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم، وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.