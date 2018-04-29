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الوطن

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء عمارة جديدة لأسر الخيام

منذ 17 دقيقة
كتب: حسن صالح
محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء عمارة جديدة لأسر الخيام

توقيع البروتوكول

وقع اليوم، اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اتفاقية تعاون مع المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية بمقر الصندوق بالقاهرة، لإنشاء عمارة سكنية رابعة للذين لم يتم تسكينهم ضمن خطة التسكين السابقة.

وجرى الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر تبدأ من تاريخ توفير الصندوق التمويل اللازم.

يذكر ان المحافظة سبق وأن شيدت 5 عمارات سكنية لأسر الخيام الذين كانوا يقطنون بموقع العمارات منهم عدد 3 عمارات بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتبقى عدد من الأسر لم يتم تسكينهم وتم الاتفاق على إنشاء هذه العمارة لهم.

يأتي البروتوكول في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة والاهتمام بالمسكن الملائم للأسر الأولى بالرعاية.

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