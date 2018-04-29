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الوطن

"غنوة سليمان": شخصية "شمس" في "الأب الروحي" تختلف عن شخصيتي الحقيقة

منذ 24 دقيقة
كتب: ضحى محمد
"غنوة سليمان": شخصية "شمس" في "الأب الروحي" تختلف عن شخصيتي الحقيقة

غنوة محمد على سليمان

قالت الفنانة غنوة محمد علي سليمان، حصلت على كورس في مجال التمثيل، من أجل الانضمام إلى مسلسل "الأب الروحي" وكان طموحي أن تكون بداياتي من خلال ذلك العمل الفني الذي حقق نجاحًا كبيرًا عندما عرض الجزء الأول.

وأضافت لـ"الوطن"، عرض عليا شخصية "شمس"، وهي شخصية مختلفة عنى تمامًا لأنني في الأساس شخص "نكدي" وانطوائي لا يحب التعامل مع الأشخاص المحيطين به على عكس "شمس" شخصية تتحدث، وتأكل كثيرًا، وتحب شغلها، ومتسرعة، وأهم شيء والدها وشقيقها.

مسلسل "الأب الروحي" بطولة وفاء سالم، إيهاب فهمي، سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، محمد رياض، بيومي فؤاد، ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل، محمد عز، عزت أبو عوف، كارولين عزمي، كيرا الصباح، إخراج تامر حمزة، تأليف هاني سرحان.

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