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الوطن

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحل أجهزة كهربائية بكفر صقر

منذ 24 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحل أجهزة كهربائية بكفر صقر

ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بمحل أجهزة كهربائية بمركز كفر صقر.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمحل أجهزة كهربائية بمركز كفر صقر.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات أطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الاول أدى إلى إحتراق بعض الاجهزة الكهربائية دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالك المحل أيد ما جاء بالفحص وأفاد أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب فيه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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