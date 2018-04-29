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الوطن

علي جمعة: 3 موانع لقبول الدعاء في ليلة النصف من شعبان

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد متولي
علي جمعة: 3 موانع لقبول الدعاء في ليلة النصف من شعبان

علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير من الله، لاستجابته لعبادات عبادِهِ الصالحين، ورفع دعائهم، نظرا لما لها من فضل شديد، موضحا أن "قطع الرحم، وإدمان شرب الخمر، والتشاحن" من موانع قبول الدعاء في تلك الليلة المباركة.

وأضاف "جمعة"، خلال استضافته ببرنامج "والله أعلم" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مدمن الخمر وقاطع الرحم يضيع على نفسه تلك الفرصة العظيمة، ويغلق أبواب الإجابة، أي أنه ليس في محل لنظر الله.

وأكد مفتى الجمهورية، أن كلمة "مدد بلا عدد" تعنى أن ينظر الله للعبد نظره رحمة، وحال نظر الله لنا، نكون قد انتقلنا من دائرة سخطه لِرِضَاه، مشيرا إلى أن البعض يعتقدون أن تلك الكلمة تعنى أننا نطلب من أولياء الله الصالحين أو الأنبياء شيئًا وهو اعتقاد خاطئ.

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