تسجيل الدخول

الوطن

سمر عبدالرحمن تكتب: حكاية جديدة وحلم كبير ملىء بالتحدى

منذ 56 دقيقة
كتب: سمر عبدالرحمن مراسلة «الوطن» بكفر الشيخ

من النسخة الورقية

العدد : 2192

جميع الأعداد

سمر عبدالرحمن تكتب: حكاية جديدة وحلم كبير ملىء بالتحدى

سمر عبدالرحمن

فى نهايات 2016، حدّثنى أحد الأصدقاء عن أن جريدة «الوطن» تريد مراسلاً صحفياً لها بمحافظة كفر الشيخ، تبادلنا الحديث معاً، وقلت له: سأفكر وسأستشير والدى وأسرتى، ووقتها ربما كنت أمرُّ بأصعب فترات حياتى، حيث مرض والدى رحمة الله عليه، فقبل التحاقى بـ«الوطن» بـ3 أشهر اكتشفت إصابة والدى بالمرض «الخبيث»، وكرست حياتى لخدمته، قاطعة عهداً على نفسى بألا أتركه، إلا أن عرض الجريدة كان بمثابة رسالة طمأنة من الله عز وجل. بعد أسبوعين من تبادل الحوار مع الأصدقاء وإرسال أخبار نُشرت على الموقع وفى النسخة الورقية، توكلت عليه وسافرت إلى القاهرة، أتذكّر تفاصيل ذلك اليوم، استيقظت مع صلاة الفجر، وحملت حقيبتى الصغيرة، وأوصلنى شقيقى إلى السيارة التى ستُقلنى إلى هناك، ذهبت إلى مقر «الجرنال»، تقابلت مع رئيس قسم المحافظات، وجدته إنساناً خلوقاً وقوراً، له نظرة فيمن يعمل معه، تبادلنا الحديث معاً لمدة تقارب نصف ساعة، وتقابلت مع «أسامة خالد»، مدير التحرير، الذى لم أنسَ نظرته التى كانت تُراهن علىّ، تبادلنا الحديث أيضاً، كان القلب يدقّ، ليس قلقاً وإنما فرحاً، لا أعلم لماذا كنت سعيدة وقتها، غادرت الجريدة فى ذلك اليوم، ووضعت فى رأسى جُملة قالها لى رئيس قسم المحافظات «صلاح البلك»: «أنا مابحبش شغل البنات»، جُملة ظلت أمامى، أتذكرها مع كل خبر وموضوع أكتبه، لأثبت له أن «البنات حلويات، البنت زى الولد مهيش كمالة عدد، وأنهن يستطعن أن يتفوقن على الشباب فى أشياء كثيرة ومنها شغل الصحافة الذى يراه البعض شاقاً».. من هنا بدأت حكاية جديدة وحلم كبير ملىء بالتحدى، صرت كطفل يحبو أولى خطواته، رغم تجاربه التى امتدت على مدى 10 أعوام فى أماكن مختلفة.. لكن يلازمه الثبات والثقة أكثر.

مرت أيام، وفهمت تلك السعادة التى كنت أشعر بها حين ذهبت لأول مرة لمقر الجريدة، وبعد شهور عمل، تيقنت أننى التحقت بمؤسسة منسجمة مع قناعاتى، شعرت بانتمائى إليها نفسياً وفكرياً، مرّ عام ونصف على التحاقى بها، حققت القليل من طموحاتى وما زلت أقول إن الطريق ما زال طويلاً، وإن الحُلم يحتاج لجهد وصبر ومثابرة لتحقيقه، تعثرت بعض الوقت، لكن زادنى التعثر إصراراً، تمردت على واقعى تمرداً لانهائياً بذلك الحماس الغريب فى العمل، وتلك الإرادة التى لم يستطع أحد كسرها، آمنت بالحُلم الذى كفر به الكثيرون فحاولوا إحباطى، وسرت فى طريق رسمه لى والدى ومعلمى، طريق يصعب فيه أن تكون مهنياً 100%، لكنى حاولت الجود بكلمات وموضوعات صادقة وسط خضمٍّ يعج بالنفاق.

فى عام ونصف تعلمت الكثير، تدربت على أساليب جديدة فى الكتابة، على القوالب الصحفية المختلفة. كنت، وما زلت، حريصة على التمسك بأى فرصة تدريب لتطوير ذاتى ولإيمانى بأن التدريب يُنمّى المهارات ويصقلها. وجدت قيادات تُشجع وتكافئ المُجتهد وتُنمى مهارته، على رأسها «محمود مسلم»، رئيس التحرير، تعلمت من زملائى فى المحافظات، ومن أساتذة أكثر منى خبرة، لم يبخل أحد علىّ بمعلومة، ولم تبخل قيادتها علىّ بشىء، فيها حققت ذاتى، وتعرفت على مجموعة متميزة تحب العمل وتخلص فيه، فيها وجدت رفاقاً جدداً مخلصين مصممين على استكمال مسيرة العطاء، فيها تعلمت معنى البيت الواحد فى العمل، فيها وجدت السند والعون.

ما زلت أراهن على أن «الوطن» هى برهان على حيوية مجتمع لم ينحنِ، بفضل نخبة وكوادر تعمل بها، لتُصحح مفاهيم وموروثات اجتماعية، تعرض وجهات نظر العقلاء فى القضايا المختلفة، تُشكل رأياً عاماً مختلفاً، تبلور فكراً مختلفاً عن مثيلاتها، فهى تجربة فريدة وسط فوضى كثيرة، يهمها القارئ وتكتب عن آماله وآلامه، يقينى الدائم بأن المقبل سيكون أفضل مع «الوطن».

"قوته في ناسه".. "الوطن" فيها حاجة حلوة

محمد إبراهيم سليم يكتب: 6سنوات «على قلب رجل واحد»

محمد إبراهيم سليم يكتب: 6سنوات «على قلب رجل واحد»
عبدالله إدريس يكتب: رحلتى مع «الوطن»

عبدالله إدريس يكتب: رحلتى مع «الوطن»
أحمد البهنساوى يكتب: إحنا بنخطبك من الشروق

أحمد البهنساوى يكتب: إحنا بنخطبك من الشروق
عبدالحميد عيد يكتب: خطوات التحدى

عبدالحميد عيد يكتب: خطوات التحدى
عبدالعزيز المصرى يكتب: بيتنا الثانى

عبدالعزيز المصرى يكتب: بيتنا الثانى
سيد خميس يكتب: بالحب اتجمعنا

سيد خميس يكتب: بالحب اتجمعنا
روان مسعد تكتب: «الوطن».. البيت والأسرة

روان مسعد تكتب: «الوطن».. البيت والأسرة
على صالح يكتب: فى «الوطن» بدأ كل شىء

على صالح يكتب: فى «الوطن» بدأ كل شىء
محمد عاشور يكتب: حلم وإشارة ربانية

محمد عاشور يكتب: حلم وإشارة ربانية
جهاد عباس تكتب: حب من طرف واحد

جهاد عباس تكتب: حب من طرف واحد
شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة
جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم
محمد شعراوى يكتب: بجد الواحد كبر

محمد شعراوى يكتب: بجد الواحد كبر
محمد الليثى يكتب: تفرق إيه عن غيرها؟!

محمد الليثى يكتب: تفرق إيه عن غيرها؟!
سارة سعيد تكتب: 6 سنين.. «إحنا بقى ناسه»

سارة سعيد تكتب: 6 سنين.. «إحنا بقى ناسه»
مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم
طارق عباس يكتب: الكتيبة أولاً

طارق عباس يكتب: الكتيبة أولاً
رؤى ممدوح تكتب: بكلمات قليلة فُتح لى الباب

رؤى ممدوح تكتب: بكلمات قليلة فُتح لى الباب
محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة
أميرة فريد تكتب: كل سنة بيجمّعنا

أميرة فريد تكتب: كل سنة بيجمّعنا
مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»
محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة
محمد على زيدان يكتب: عُمر تانى

محمد على زيدان يكتب: عُمر تانى
محمد أبوعمرة يكتب: «مشاركة.. تطوير.. تدريب.. تنمية»

محمد أبوعمرة يكتب: «مشاركة.. تطوير.. تدريب.. تنمية»
سمر صالح تكتب: أنا وناسها وتميمة الحظ «2017»

سمر صالح تكتب: أنا وناسها وتميمة الحظ «2017»
أحمد ربيع يكتب: «قوّته فى ناسه»

أحمد ربيع يكتب: «قوّته فى ناسه»
سلمان إسماعيل يكتب: نستحقه

سلمان إسماعيل يكتب: نستحقه
محمود عبدالرحمن يكتب: «ابن العمدة»

محمود عبدالرحمن يكتب: «ابن العمدة»
أكرم سامى يكتب: 6 سنين

أكرم سامى يكتب: 6 سنين
محمد حسن عامر يكتب: علمتنا يعنى إيه تميز

محمد حسن عامر يكتب: علمتنا يعنى إيه تميز
نادية الدكرورى تكتب: السر

نادية الدكرورى تكتب: السر
«الوطن» فى «ضهر» الوطن

«الوطن» فى «ضهر» الوطن

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

منطقة لوجيستية لتوفير فرص عمل للشباب والسلع المخفضة بالقليوبية  

منطقة لوجيستية لتوفير فرص عمل للشباب والسلع المخفضة بالقليوبية  

محافظ أسوان يعلن عن تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع

محافظ أسوان يعلن عن تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع

بالصور| ختام "ملتقى سيناء الدولي للفنون" بشرم الشيخ

بالصور| ختام "ملتقى سيناء الدولي للفنون" بشرم الشيخ

بالفيديو| "ساعة الصفر".. شرطة دبي تنقذ ملايين الدراهم من السرقة

بالفيديو| "ساعة الصفر".. شرطة دبي تنقذ ملايين الدراهم من السرقة

ضبط 17 قضية تموينية بأسواق أسوان

ضبط 17 قضية تموينية بأسواق أسوان

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل