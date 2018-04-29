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الوطن

رفع درجة الاستعداد القصوى بدمياط لمواجهة توقعات هطول الأمطار

منذ 30 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
رفع درجة الاستعداد القصوى بدمياط لمواجهة توقعات هطول الأمطار

محافظ دمياط

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، وكافة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لوضع خطة محددة وواضحة لمواجهة الآثار المترتبة على النوة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة المباشرة خلال الثلاثة أيام المقبلة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن تلك النوة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ذات خطورة شديدة ولابد من مواجهتها بكافة الطرق الممكنة.

ووجه المحافظ المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة رؤساء المراكز والمدن بتطهير جميع بالوعات المطر وتجهيز جميع المعدات والسيارات بدءا من مساء اليوم، وكذلك توفير المولدات.

كما أمر المحافظ بمنع الإجازات منعا باتا خلال تلك المدة منعا لحدوث أي مشاكل ورفع حالة الطوارئ على مدار اليوم.

وأصدر المحافظ تعليماته للعميد حازم راتب، مدير إدارة المرور، بوضع خطط لطرق ومحاور بديلة في حال سقوط الأمطار الغزيرة.

وناشد المحافظ المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى خلال الثلاثة أيام المقبلة في حال حدوث تلك النوة لما يترتب عليها من رياح شديدة وأمطار غزيرة تصل إلى حد السيول حفاظا على سلامتهم.

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