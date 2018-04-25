محافظ دمياط يأمر "الأوقاف" بتغطية المساجد بالأئمة المعتمدين

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، الاسعدادات الأمنية للمحافظة مع الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة خلال الشهر الكريم وإعداد خطة مرورية لتكثيف الخدمات في الميادين والطرق والشوارع الرئيسية وزيادة عدد أفراد الخدمة لمواجهة الحركة المرورية خلال شهر رمضان، وكذلك تعزيز الخدمات بالحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الأزهر لتنظيم محاضرات وندوات وخطب دينية وتغطية كل المساجد بالأئمة المعتمدة من هيئة الأوقاف المصرية وتنفيذ القرار الصادر من وزير الأوقاف بعدم استخدام مكبرات الصوت سوى في الأذان فقط.

ووجه المحافظ مديري الثقافة والشباب والرياضة ومركز الإعلام بوضع خطة لتنفيذ عدد من البرامج والندوات خلال الشهر الكريم.

وأمر المحافظ مدير مديرية الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإبلاغ عنها في المهد وإلا سيتم تحويل المسؤولين المعنيين للنيابة الإدارية.