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الوطن

إيمان سلامة: مشاهدي أمام "نوح" كانت الأصعب في "الأب الروحي"

منذ 41 دقيقة
كتب: ضحى محمد
إيمان سلامة: مشاهدي أمام "نوح" كانت الأصعب في "الأب الروحي"

ايمان سلامة

أثارت شخصية "ليلى" في مسلسل "الأب الروحي"، والتي تجسدها الفنانة إيمان سلامة، حالة من الجدل على الـ"سوشيال ميديا"، بشأن خيانتها لـ"نوح" الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

وعلقت سلامة على الأمر لـ"الوطن"، قائلة: "كانت مشاهدي أمامه من أصعب المشاهد، ولكننى ركزت في أن أقدم العمل على أنهم دورين، الأول أمام سيف العزازي (إيهاب فهمي)، ولها شئ من الجبروت والقوة، والأخرى أمام (نوح) محمد محمود عبدالعزيز بها شئ من الخجل والرهبة والخوف".

مسلسل "الأب الروحي" بطولة وفاء سالم، إيهاب فهمي، سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، محمد رياض، بيومي فؤاد، ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل، محمد عز، عزت أبو عوف، كارولين عزمي، كيرا الصباح، إخراج تامر حمزة، تأليف هاني سرحان.

 

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