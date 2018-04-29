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الوطن

غدا.. "الجنايات" تواصل سماع الشهود في "اقتحام السجون والحدود"

منذ 40 دقيقة
كتب: هيثم البرعى وعلاء يوسف
غدا.. "الجنايات" تواصل سماع الشهود في "اقتحام السجون والحدود"

المستشار محمد شيرين فهمي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في جلستها المقرر انعقادها غدا، سماع الشهود، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين ضمن قضية "اقتحام الحدود والسجون".

وأسند قاضي التحقيق للمتهمين، ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.

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