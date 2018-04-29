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الوطن

محافظ بني سويف: يجب عودة القرى للإنتاج

منذ 41 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف: يجب عودة القرى للإنتاج

جانب من المؤتمر الجماهيري بقرية بهبشين

أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، على أهمية عودة القرى للإنتاج، وأن يكون هناك تجاوب كبير لكل المبادرات الي تتبناها الدولة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ حاليا مشروعات تنموية متكاملة للنهوض بالقرية السويفية في مناحي الحياة، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني ، داعياً الأهالي إلى مزيد من التعاون والتجاوب لسرعة تحقيق النقلة النوعية التي يحلم بها المواطن البسيط.

وقدم المحافظ خلال كلمته مساء اليوم الأحد، بالمؤتمر الجماهيري بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر على هامش إفتتاح مقر الوحدة المحلية للقرية، تحية خاصة للقوات المسلحة والشرطة والتضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن من الجيش والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ أمن واستقرار بلادنا الغالية مصر، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أن الراعي الأول للتنمية في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الصعيد اهتماما كبيرا، وخير شاهد على ذلك المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها حاليا  في كافة القطاعات والتي تنعكس أثارها الايجابية على مستوى الخدمات والمرافق الحيوي.

 

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