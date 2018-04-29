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الوطن

بعد تغريدة صلاح.. "تويتر" ينفجر: "سيبوا مصدر السعادة في حاله"

منذ 28 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
بعد تغريدة صلاح.. "تويتر" ينفجر: "سيبوا مصدر السعادة في حاله"

محمد صلاح

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مع تغريدة محمد صلاح، حول أزمته مع اتحاد الكرة الأخيرة، بشأن صورته على طائرة المنتخب الوطني.

كانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة واللاعب بسبب تضارب الحقوق الإعلانية والتسويقية للاعب، مع مجلس الجبلاية، في ظل اتهام نجم المنتخب ووكيل أعماله رامي عباس لمجلس اتحاد الكرة، باستغلال صورته في إعلانات دون إذنه.

وكان محمد صلاح قد غرد على "تويتر": "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا"، وهو ما أثار غضب كثير من رواد التواصل الاجتماعي ليهاجمون اتحاد الكرة ويدعمون صلاح، وهو ما جعلهم يدشنوا هاشتاج "أدعم محمد صلاح"، ومن ثم يصبح الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وشارك في الهاشتاج عدد من نجوم الفن في مصر.

حيث كتب أمير عيد: "أدعم محمد صلاح اللي بيفرحنا ويسعدنا دايما".

وغرد الفنان عمرو واكد: "حيث كده #ادعم_محمد_صلاح وسانده في حقه، ما تزعلش يا صلاح للأسف عندنا كل شيء أصبح مباح، ولكن تأكد أن دوام الحال من المحال".

ودون الفنان محمود العسيلي: "ادعم محمد صلاح الرجل المحترم.. اللي عمل لمصر حاجات معملتهاش أجيال كاملة في جميع المجالات.. مالكوش دعوة بالرجل دا، صلاح خط أحمر".

وكتب حساب باسم "مصري": "لن تمشى وحدك يا صلاح وراك 90 مليون مصرى بيدعموك".

ودون حساب باسم "الهنيدي": "إحنا هنذاكر ومحمد صلاح مضايق؟، والله عيب علينا".

وغرد سامح: "أدعم محمد صلاح لأنه تجربة ملهمة لجيل شاب أحاط اليأس به من كل جانب، ولأنه عزز شعور الشباب بعروبتهم وبمواطنتهم أيضاً".

وكتب أحمد: "أدعم محمد صلاح سيبوا مصدر السعادة في حالة مش نقصاكم كفاية غم". وقال عيسى: "أدعم محمد صلاح بيحاربوا الناجح لحد ما يفشل".

 

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