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الوطن

بالصور| "مياه القناة" ترفع درجات الاستعدادات لمواجهة توقعات هطول الأمطار

منذ 27 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
بالصور| "مياه القناة" ترفع درجات الاستعدادات لمواجهة توقعات هطول الأمطار

مياه القناه تستمر فى رفع درجات الإستعدادات وتنهى بئر الشيخه سالمة بتكلفة 150000ألف جنيه.

أكد المهندس أحمد عزب، رئيس مياه القناة، أنه جرى استمرار رفع حالة استعداد العناصر المكلفة بالمعاونة في الأزمات والطوارئ للحالة القصوى، التزامًا بخطة الطوارئ والأزمات لمواجهة السيول والأمطار للتعامل مع حالة التقلبات الجوية المتوقعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء القطاعات، اليوم.

وجرى التأكيد أن يتم تنفيذ ذلك في القطاعات الـ3 بالإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد.

وأكد عزب أنه جرى تفعيل خدمة الآبار الإرتوازية، بالتنسيق مع قطاع المعامل والجودة بإنشاء بئر ارتوازي مع منظمة كلور حتى يتم استخراج المياه بالمواصفات المطلوبة بمنطقة الشيخة سالمة بقرية المحسمة القديمة.

وأشار إلى أنه تم العمل على إنشاء بئر علي عمق 80 مترًا لزيادة قدرة المياه بقرية المحسمة بإشراف من المهندس محمود حسونه مدير منطقة القصاصين .

 

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