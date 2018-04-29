توريد 105.4 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، توريد 105.4 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الآن للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والإبلاغ الفورب عن أي معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضويه كافه الأجهزة التنفيذية المختصة.

وذكر الشعراوي، وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفه العمليات الرئيسية لسرعه التجاوب الفوري مع أي أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضية القمح قضية قومية.