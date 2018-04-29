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الوطن

تأجيل إعادة محاكمة دومة في "أحداث الوزراء" لجلسة 19 مايو

منذ 31 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل إعادة محاكمة دومة في "أحداث الوزراء" لجلسة 19 مايو

المستشار محمد شيرين فهمي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 19 مايو المقبل، لاستكمال فض الأحراز.

وألغت محكمة النقض، أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جرائم التجمهر ومقاومة السلطات والاشتراك في حرق المجمع العلمي، وإحداث تلفيات بمبانٍ حكومية منها مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة بها. 

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