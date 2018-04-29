محمود سعد عن إقالة رئيس "الأوقاف": التغيير من الداخل لن يفيد

علق الإعلامي محمود سعد، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، قائلًا إن "ذلك لن يغير شيء في ملف تجديد الخطاب الديني"، معتبرًا أن التغيير من الداخل لن يُفيد.

وأضاف سعد، خلال تقديمه لبرنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: "أنت ماشي في الحتة التي تبدو صحيحة، لكنك ماشي في الحتة الغلط".

وتابع: "أنا بصلي في المساجد وبسمع الخُطب، الأئمة في وادي والدنيا في وادي، هو دة الخطاب الديني الموجود اللي لازم يتغير".