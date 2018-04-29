مناهج الثانوية على «التابلت» يومياً فى النظام الجديد

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن مناهج الصف الأول الثانوى فى نظام التعليم الجديد ستضم كتاب الوزارة والكتب الخارجية وأفلاماً وثائقية، وبنك معرفة، كما تم شراء 7 آلاف فيلم وثائقى للمراحل التعليمية المختلفة باللغة العربية، على أن يتم إرسال المادة التعليمية بشكل يومى على «التابلت» الذى سوف يتسلمه الطلاب فى الأيام الأولى للعام الدراسى الجديد بالمجان.

وأضاف المصدر أن المنهج المخصص للدراسة لن يتغير عن العام الماضى إلا فى أضيق الحدود، مع الأخذ فى الاعتبار أن نتيجة الامتحانات التراكمية لن يتم الاعتماد عليها فى تنسيق الكليات بعد عامين من الآن، لأن النظام الجديد فى التنسيق سيقوم على قدرات الطالب ومدى مشاركته فى الأنشطة ومجموع الدرجات العملية، دون الاعتداد بالدرجات الشفهية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى، غدًا، فى مقر وزارة التعليم، لشرح تفاصيل ملامح النظام الجديد (مرحلة رياض الأطفال)، وحسم الجدل حول المدارس وأنواعها.