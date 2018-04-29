تسجيل الدخول

الوطن

مناهج الثانوية على «التابلت» يومياً فى النظام الجديد

منذ 48 دقيقة
كتب: محمود عبدالرحمن

من النسخة الورقية

العدد : 2192

جميع الأعداد

مناهج الثانوية على «التابلت» يومياً فى النظام الجديد

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن مناهج الصف الأول الثانوى فى نظام التعليم الجديد ستضم كتاب الوزارة والكتب الخارجية وأفلاماً وثائقية، وبنك معرفة، كما تم شراء 7 آلاف فيلم وثائقى للمراحل التعليمية المختلفة باللغة العربية، على أن يتم إرسال المادة التعليمية بشكل يومى على «التابلت» الذى سوف يتسلمه الطلاب فى الأيام الأولى للعام الدراسى الجديد بالمجان.

وأضاف المصدر أن المنهج المخصص للدراسة لن يتغير عن العام الماضى إلا فى أضيق الحدود، مع الأخذ فى الاعتبار أن نتيجة الامتحانات التراكمية لن يتم الاعتماد عليها فى تنسيق الكليات بعد عامين من الآن، لأن النظام الجديد فى التنسيق سيقوم على قدرات الطالب ومدى مشاركته فى الأنشطة ومجموع الدرجات العملية، دون الاعتداد بالدرجات الشفهية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى، غدًا، فى مقر وزارة التعليم، لشرح تفاصيل ملامح النظام الجديد (مرحلة رياض الأطفال)، وحسم الجدل حول المدارس وأنواعها.

أخبار متعلقة

وزير التعليم: التابلت يضمن إجراء امتحانات شفافة بعيدا عن التدخل البشري

وزير التعليم: التابلت يضمن إجراء امتحانات شفافة بعيدا عن التدخل البشري
الجندي: "المحافظين" ناقش مد "الفايبر" للمدارس لاستخدام "التابلت"

الجندي: "المحافظين" ناقش مد "الفايبر" للمدارس لاستخدام "التابلت"
عميد طب المنصورة: "التابلت" ينقل التعليم من عصر "شيخ سيد إلى مستر سيد"

عميد طب المنصورة: "التابلت" ينقل التعليم من عصر "شيخ سيد إلى مستر سيد"
«التعليم»: «العب وتعلّم» نظام جديد للابتدائى يعتمد على «الصور والرسومات»

«التعليم»: «العب وتعلّم» نظام جديد للابتدائى يعتمد على «الصور والرسومات»
برلمانية: نظام التعليم الجديد سيمول من صندوق النقد الدولي

برلمانية: نظام التعليم الجديد سيمول من صندوق النقد الدولي
حسام بدراوي: يجب تغيير فكرة وجود نظام أدبي وعلمي من التعليم

حسام بدراوي: يجب تغيير فكرة وجود نظام أدبي وعلمي من التعليم
"التعليم": توقيع 7 عقود شراكة لدعم نظام التعليم الجديد

"التعليم": توقيع 7 عقود شراكة لدعم نظام التعليم الجديد

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

تسريبات: هاتف سامسونج الجديد بـ"3 شاشات"

تسريبات: هاتف سامسونج الجديد بـ"3 شاشات"

"الوزراء": وضعنا خطة محكمة لمواجهة الطقس السيئ الأيام المقبلة

"الوزراء": وضعنا خطة محكمة لمواجهة الطقس السيئ الأيام المقبلة

الأرصاد: نحن المصدر الوحيد لإعلان حالة الطقس ولا دخل لوزارة الري

الأرصاد: نحن المصدر الوحيد لإعلان حالة الطقس ولا دخل لوزارة الري

"الوزراء": التحذيرات من الطقس السيء مستمرة حتى 3 مايو

"الوزراء": التحذيرات من الطقس السيء مستمرة حتى 3 مايو

"الأرصاد": غدا أمطار متوسطة على الوجه البحري والقاهرة شديدة على الصعيد

"الأرصاد": غدا أمطار متوسطة على الوجه البحري والقاهرة شديدة على الصعيد

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل