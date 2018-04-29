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الوطن

"الوزراء": اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية

منذ 15 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
"الوزراء": اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية

أشرف سلطان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه التغيرات المناخية، لتفادي المشكلات التي حدثت في الأيام القليلة السابقة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن المجلس اجتمع صباح اليوم للتعرف على حالة الطقس في الفترة المقبلة، وبالتالي اتخاذ بعض الإجراءات تحسبًا لأي تغيرات أخرى.

وتابع: "هناك توجيهات من رئيس الوزراء باتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومنها تغذية محطات رفع المياه بأكثر من مصدر كهربائي، وتأهيل العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة كاملة لشبكات الصرف بالطرق الرئيسية".

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