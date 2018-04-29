تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 39 ألف عبوة أدوية بيطرية مننتهية الصلاحية داخل مخزن بكفرالشيخ

اليوم PM 10:20
كتب: سمر عبد الرحمن
ضبط 39 ألف عبوة أدوية بيطرية مننتهية الصلاحية داخل مخزن بكفرالشيخ

ضبط الف عبوة ادوية بيطرية منتهية الصلاحية فى كفر الشيخ

ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس المباحث، صاحب مخزن بمركز فوه، لاتجاره في الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، وتحرر محضر جنح أمن الدولة العليا طوارئ. وجار العرض على النيابة.

كانت معلومات وردت لمباحث تموين كفر الشيخ، بإدارة "صلاح. ع. ا"، حاصل على ليسانس حقوق، ولا يعمل، مخزن للأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث، أمر بمفاجأة المتهم ومصادرة الأدوية.

وجرى العثور 39 ألف عبوه أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمخزن الخاص به.

حرر المحضر 131 جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه وجار العرض على النيابة.

 

النيابة.

أخبار متعلقة

"تموين كفر الشيخ": توريد 46 ألف طن قمح للشون والصوامع

"تموين كفر الشيخ": توريد 46 ألف طن قمح للشون والصوامع
"تموين كفر الشيخ": الشون استقبلت 37 ألف طن قمح من المزارعين

"تموين كفر الشيخ": الشون استقبلت 37 ألف طن قمح من المزارعين
"تموين كفر الشيخ" تتسلم 24 ألف بطاقة تموينية لتوزيعها على أصحابها

"تموين كفر الشيخ" تتسلم 24 ألف بطاقة تموينية لتوزيعها على أصحابها
"تموين كفر الشيخ": تطبيق البطاقات التموينية الذكية في يناير 2018

"تموين كفر الشيخ": تطبيق البطاقات التموينية الذكية في يناير 2018
"تموين كفر الشيخ" تُحرر محاضر لبقالين لاستيلائهم على الدعم

"تموين كفر الشيخ" تُحرر محاضر لبقالين لاستيلائهم على الدعم
"تموين كفر الشيخ" تتسلم 3 آلاف و342 بطاقة تموينية ذكية  

"تموين كفر الشيخ" تتسلم 3 آلاف و342 بطاقة تموينية ذكية  

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

بعد تكريم السيسي.. نقابيون: الآن أصبح لعملنا النقابي قيمة

بعد تكريم السيسي.. نقابيون: الآن أصبح لعملنا النقابي قيمة

"زقزوق": ندور في حلقة مفرغة حول الحديث عن التجديد الديني

"زقزوق": ندور في حلقة مفرغة حول الحديث عن التجديد الديني

عواصف ترابية وأمطار رعدية تضرب المناطق الغربية بالوادي الجديد

عواصف ترابية وأمطار رعدية تضرب المناطق الغربية بالوادي الجديد

إزالة 27 حالة تعد في مركز فرشوط بقنا

إزالة 27 حالة تعد في مركز فرشوط بقنا

أحمد أبو الغيط: السادات قال لكيسنجر يوم 5 أكتوبر "مصر كسبت الحرب"

أحمد أبو الغيط: السادات قال لكيسنجر يوم 5 أكتوبر "مصر كسبت الحرب"

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل