ضبط 39 ألف عبوة أدوية بيطرية مننتهية الصلاحية داخل مخزن بكفرالشيخ

ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس المباحث، صاحب مخزن بمركز فوه، لاتجاره في الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، وتحرر محضر جنح أمن الدولة العليا طوارئ. وجار العرض على النيابة.

كانت معلومات وردت لمباحث تموين كفر الشيخ، بإدارة "صلاح. ع. ا"، حاصل على ليسانس حقوق، ولا يعمل، مخزن للأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث، أمر بمفاجأة المتهم ومصادرة الأدوية.

وجرى العثور 39 ألف عبوه أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمخزن الخاص به.

حرر المحضر 131 جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه وجار العرض على النيابة.

النيابة.